Президент Ильхам Алиев: Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти

Мемориал жертвам Ходжалинского геноцида станет воплощением нашей неизгладимой памяти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского геноцида.

"Мы никогда не должны забывать Ходжалинский геноцид. Мы никогда не должны забывать зверства армянского государства. Мы никогда не должны забывать нашу историю, мы должны быть бдительными, всегда должны быть сильными, враг всегда должен бояться нас, так же, как боится сегодня. Именно благодаря этому страху азербайджанский народ сегодня живет в мире", - подчеркнул глава государства.