Дипфейк-шантаж против студентов БГУ

Автор: Ибрагим Алиев

На днях общественность в Азербайджане потрясло событие, которому нет никакого оправдания - неизвестный шантажирует студентов и студенток юридического факультета Бакинского Государственного Университета. В МВД начали расследование и надеемся, что шантажист будет найден и наказан по всей строгости закона.

Так, неизвестный собирает фотографии и видеозаписи из открытых страниц в социальных сетях и на их основе генерирует фейк контент с помощью ИИ, технологий монтажа и дипфейка. Изготавливаются унизительные изображения и видеоролики, которые сопровождаются оскорблениями.

Распространяются эти материалы злоумышленником в фейковых аккаунтах, которые, по словам пользователей, работают преимущественно в ночное время. После публикации компрометирующего контента страницы удалялись или деактивировались. Тем не менее, затем появлялись новые аккаунты с аналогичными действиями.

Мотив мошенника пока неизвестен, но предполагается, что месть, так как ряд студентов предложили злоумышленнику деньги за удаление фейкового компромата, на что тот ответил отказом - "деньги мне не нужны".

Случай актуализировал вопрос - а насколько мы защищены от подобных угроз в эпоху стремительно развивающихся ИИ-технологий и дипфейков, которые с одной стороны помогают в повседневной жизни и работе, но с другой - создают финансовую и моральную угрозу для общества?

Если говорить прямо и честно - то пока никак. Хоть в Азербайджане сформирована киберполиция, по большому счету все мы бессильны сегодня против преступников, которые могут, как мы видим, взять любое фото, видео и даже голос, создать фальшивый компромат, смонтировать несуществующие разговоры, подделать видеозаписи или голосовые сообщения, а затем использовать это как инструмент давления, вымогательства и психологического террора.

Почему бессильны? Потому что технологии развиваются быстрее, чем законы и механизмы защиты. Создать дипфейк можно за считанные минуты с помощью доступных онлайн-сервисов. Для этого не требуется дорогостоящее оборудование или специальные знания - достаточно смартфона, ноутбука и открытых фотографий из соцсетей. Платформы не всегда успевают оперативно блокировать подобный контент, а злоумышленники легко создают новые аккаунты. Даже если пост удален, его копии уже могут разойтись по сети. А как известно, то, что появляется в Интернете, остается там зачастую навсегда. В результате жертва оказывается в ситуации, где ущерб нанесен мгновенно, а восстановление репутации занимает месяцы или годы.

Дополнительную сложность представляет необходимость доказательства. Современные технологии позволяют настолько реалистично подделывать голос и видео, что неподготовленный человек не способен отличить фальшивку от оригинала. Экспертиза требует времени, а информационная волна распространяется сразу. В цифровой среде скорость всегда на стороне злоумышленника.

Эксперты в мире предупреждают, что в ближайшие годы большая часть онлайн-контента может быть создана с использованием ИИ. Это означает рост так называемого "информационного шума", когда граница между реальным и искусственно сгенерированным становится все более размытой. В такой среде подделка легко маскируется под правду, а доверие к цифровым материалам постепенно размывается.

Наиболее болезненный удар приходится на частную жизнь. Дипфейки чаще всего используются для создания унизительного и интимного контента без согласия человека. Подавляющее большинство подобных материалов в сети связано именно с неконсенсуальными изображениями. Жертвами становятся не только публичные лица, но и обычные студентки, школьницы, женщины, чьи фотографии были просто размещены в открытом доступе. Речь идет не о безобидных картинках, а о форме цифрового насилия, которая разрушает репутацию, провоцирует травлю, вызывает тяжелые психологические последствия и в отдельных случаях приводит к трагическим исходам.

При этом масштабы проблемы уже носят системный характер. Все это говорит о том, что проблема давно вышла за любые рамки. Во всем мире нет должного контроля. И пока правовые и технологические механизмы защиты не догонят скорость развития ИИ, риски для общества будут только расти.

Именно поэтому сейчас принципиально важно, что в МВД довели расследование до конца. Мошенники и злоумышленники должны получить четкий сигнал, что подобные действия не будут оставаться безнаказанными, ибо речь идет не только о защите конкретных студентов, но и о защите каждого человека, чьи фотографии и персональные данные находятся в открытом доступе.

Наказание должно быть неизбежным и показательным! (разумеется, строго в рамках закона). Только так можно для начала сформировать превентивный эффект, чтобы те, кто сегодня задумывается о подобных "экспериментах" с чужой жизнью и репутацией, дважды и даже трижды подумали, прежде чем попытаться повторить подобное или пойти тем же путем.