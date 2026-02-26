У США большие планы на Южный Кавказ

У США большие планы на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье старшего директора аналитического центра New Lines Institute Юджина Чаусовского, опубликованной в авторитетном издании Foreign Policy.

В статье отмечается, что на фоне внутренней нестабильности в Иране и обсуждений в администрации президента Дональда Трампа возможных военных ударов Вашингтон одновременно усиливает свое присутствие в Армении и Азербайджане.

"Администрация Трампа активно включилась в дипломатическое посредничество между двумя давними противниками, развивая усилия США по укреплению экономических связей в стратегически важном Кавказском регионе через торговлю и инфраструктурные проекты. Действия США в этом направлении могут стать моделью для урегулирования других кризисов и управления стратегической конкуренцией с Россией и Китаем.

Хотя регион находится в тени более масштабных войн в Украине и на Ближнем Востоке, Кавказ давно знаком с военными конфликтами. С конца 1980-х годов и до недавнего времени Армения и Азербайджан находились в состоянии затяжного противостояния. После безрезультатных попыток посредничества со стороны Минской группы, сопредседателями которой выступали Россия, США и Франция, Азербайджан в 2020 году, а затем в 2023 году провел военные операции с целью восстановления контроля над Карабахом и прилегающими территориями", - напоминается в статье.

Автор отметил, что военные действия позволили Баку достичь одной из ключевых долгосрочных целей - восстановить территориальную целостность и создать условия для возобновления транспортных связей, прерванных из-за конфликта.

"Речь идет, в том числе, о связи с Нахчываном. Именно стремление к региональной связности стало причиной того, что после завершения боевых действий Азербайджан сосредоточился на заключении мирного соглашения и нормализации отношений с Арменией. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, пришедший к власти в 2018 году, согласился на диалог с Баку, несмотря на сопротивление части политических сил внутри страны.

Переговоры продвигались постепенно, включая вопросы делимитации границы и упрощения торговых процедур. Возвращение администрации Трампа в конце 2024 года придало процессу дополнительный импульс. В августе прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились с Трампом в Белом доме, где было объявлено о парафировании мирного соглашения и намерении довести процесс до окончательной ратификации", - подчеркивается в статье.

По мнению Чаусовского, ключевым элементом соглашения 2025 года стало создание крупного транзитного коридора под названием Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP).

"Проект, поддерживаемый США, предусматривает соединение основной территории Азербайджана с Нахчываном через территорию Армении посредством автомобильных, железнодорожных и трубопроводных маршрутов. Согласно заявленным условиям, США получат эксклюзивные права на развитие проекта сроком на 99 лет. В рамках обсуждаемой модели Соединенным Штатам будет принадлежать 74 процента компании TRIPP Development Company, а Армении - оставшаяся доля.

Несмотря на сравнительно небольшую протяженность участка - около 42 км - значение проекта для региональной связности является масштабным. Кавказ богат энергоресурсами, включая нефть и природный газ, а также расположен на важном транзитном направлении. Азербайджан уже экспортирует энергоресурсы в Турцию и далее в Европу, играя роль в диверсификации европейских поставок. Новый коридор способен обеспечить более короткий маршрут для поставок ресурсов из Центральной Азии, включая редкоземельные металлы, на западные рынки.

Китай также наращивает активность в регионе, рассматривая Кавказ и Центральную Азию как ключевые звенья Среднего коридора, соединяющего Китай и Европу.

Таким образом, усилия США по содействию нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и продвижению проекта TRIPP становятся важным фактором евразийской геополитики и потенциальной моделью для аналогичных инициатив в других регионах", - написал директор аналитического центра.