Дома с истекшим сроком

В Азербайджане все более актуальной становится тема обновления многоквартирных домов с истекшим сроком эксплуатации. В настоящее время работы в основном ограничиваются ремонтом фасадов и подвальных помещений. Хотя такие меры позволяют улучшить внешний вид зданий, вопрос комплексного укрепления их конструктивной надежности и повышения уровня безопасности остается в повестке дня.

Как сообщает Day.Az, эксперт по недвижимости Эльнур Азадов в интервью Demokrat.az отметил, что в зоне Баку-Абшерон насчитывается около 16 тысяч, а по всей стране - более 20 тысяч многоквартирных домов, построенных в советский период, срок эксплуатации которых уже истек.

"На самом деле эта цифра может достигать 22-23 тысяч, то есть домов очень много. Необходимо провести их анализ, потому что срок эксплуатации фактически завершен. Массовый снос всех зданий сразу в стране невозможен из-за ограниченных ресурсов, да и привлечение строительных компаний в таком объеме затруднительно. В течение следующих десяти лет эти дома нужно постепенно выводить из эксплуатации, так как они постепенно становятся аварийными. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, сейчас 1 100 домов находятся в аварийном или частично аварийном состоянии; около 190 из них были признаны опасными для проживания еще год назад. Также нужно проверить остальные здания, особенно в регионах", - подчеркнул он.

Эльнур Азадов считает, что выход из ситуации - поэтапная и системная программа сноса:

"Более эффективный подход - публиковать адреса домов с истекшим сроком эксплуатации, чтобы люди были информированы, а строительные компании могли вести переговоры напрямую. Сейчас компании выбирают случайные адреса и связываются с жильцами только после согласования с градостроительными органами. Жители при этом не могут выбирать и вынуждены соглашаться с условиями компании. Если же объявления будут делаться через тендер, люди смогут выбирать компанию и получать более выгодную компенсацию".

Своевременная оценка состояния таких домов и их постепенная реконструкция важны не только для безопасности жителей, но и для более эффективного градостроительного планирования.