В японском офисе Microsoft прошли обыски

В японском подразделении Microsoft прошли обыски в рамках расследования, инициированного антимонопольным агентством Japan Fair Trade Commission (JFTC). Регулятор проверяет, не ограничивала ли компания клиентов своего облачного сервиса Microsoft Azure в использовании конкурирующих платформ.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

Обыски прошли в среду. По информации источников агентства, расследование сосредоточено на условиях предоставления облачных услуг, которые могли затруднить переход пользователей к альтернативным провайдерам.

В Microsoft Japan заявили, что компания полностью сотрудничает с регулятором и предоставляет всю необходимую информацию. Согласно Reuters, JFTC также планирует отправить запросы в головной офис Microsoft в США.

Это не первый случай такого рода в отношении Microsoft. В декабре 2025 года компанию обвинили в завышении стоимости лицензий Windows Server при использовании программного обеспечения в облаках конкурентов, а в январе текущего года аналогичное расследование инициировал регулятор Бразилии.