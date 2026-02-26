https://news.day.az/society/1818581.html Сотрудники СГБ Азербайджана почтили память жертв Ходжалинского геноцида - ФОТО - ВИДЕО По случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы посетили памятник "Крик матери", воздвигнутый в память о жертвах трагедии.
По случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и сотрудники Службы посетили памятник "Крик матери", воздвигнутый в память о жертвах трагедии.
Как передает Day.Az со ссылкой на СГБ, к монументу были возложены цветы, с глубоким уважением почтена светлая память погибших во время геноцида.
