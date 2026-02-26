В Колумбии почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В одном из ведущих государственных высших учебных заведений Колумбии Universidad Distrital Francisco José de Caldas прошел цикл информационно-просветительских мероприятий, организованных дипломатическим представительством Азербайджана в этой стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на мероприятии сотрудник дипмиссии Намик Рамазанов выступил перед широкой аудиторией и подробно рассказал о Ходжалинском геноциде, одной из самых кровавых трагедий XX века, и его ужасных последствиях. Отмечалось, что первую политико-правовую оценку Ходжалинской трагедии дал Общенациональный лидер Гейдар Алиев, а в последующий период в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!" были выдвинуты важные инициативы.

В выступлении также были отмечены отношение международного сообщества к Ходжалинскому геноциду, подчеркнуто, что в настоящее время 18 стран, включая парламент Колумбии, расценили эту резню как геноцид, осудив его. В результате 44-дневной Отечественной войны 2020 года и мероприятий в сентябре 2023 года, Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, а 15 октября 2023 года в Ходжалы был поднят азербайджанский флаг. В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях ведутся широкомасштабные восстановительно-созидательные работы, и последовательно реализуется процесс "Великого возвращения". Дипломат подчеркнул, что увековечивание памяти о Ходжалинском геноциде происходит не из ненависти, а во имя справедливости и исторической памяти, признание этой трагедии в контексте международного права и прав человека имеет огромное значение.

В конце презентации был показан документальный фильм "Ходжалинский геноцид", подготовленный Баку Медиа Центром, даны ответы на многочисленные вопросы участников. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на официальных страницах университета в социальных сетях, а на университетском радио было представлено интервью о Ходжалинском геноциде и Азербайджане.

В то же время, на территории университета был организован информационный уголок "Мы помним", посвященный светлой памяти жертв Ходжалы. Уголок вызвал интерес у студентов, участникам были розданы книги и брошюры, изданные на испанском языке в рамках кампании "Справедливость к Ходжалы!".