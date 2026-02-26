Huawei анонсировала новый компактный планшет

Компания Huawei провела презентацию в Мадриде, на которой представила новые носимые устройства, а также глобальные версии флагманского смартфона Mate 80 Pro и компактного планшета MatePad Mini.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на портал 4pda.

Смартфон Huawei Mate 80 Pro оснащен системой камер XMAGE второго поколения, ориентированной на точность цветопередачи при сложном освещении. Камера включает три модуля: основную камеру на 50 Мп, ультраширокоугольную на 40 Мп и 48-мегапиксельный телеобъектив с 4-кратным оптическим зумом.

Среди других характеристик устройства - LTPO OLED-дисплей на 6,75 дюйма с разрешением 1280 x 2832 пикселей, частотой 120 Гц и защитой стеклом Kunlun Glass второго поколения. Также смартфон предлагает расширенные ИИ-функции, емкий аккумулятор с поддержкой проводной и беспроводной зарядки, а также сканер лица.

Компактный планшет Huawei MatePad Mini выделяется 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1600 x 2560 пикселей и частотой 120 Гц. Он также имеет вырез для селфи-камеры, поддержку стилуса, двойную основную камеру на 50 и 8 Мп, а также фронтальную камеру на 32 Мп.