Глава ФБР уволил сотрудников, участвовавших в расследовании по делу Трампа

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател уволил по меньшей мере 10 сотрудников агентства, которые участвовали в разбирательстве по делу о хранении Дональдом Трампом секретных документов в период между его двумя президентскими сроками.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на CBS News.

По информации телеканала, эти сотрудники были отправлены в отставку 25 февраля. Все они участвовали в расследовании, связанном с хранением секретных материалов в поместье Трампа Мар-а-Лаго, расположенном в штате Флорида недалеко от Уэст-Палм-Бич. Расследование вел спецпрокурор США Джек Смит.

Профсоюз сотрудников ФБР осудил увольнение и назвал его "противозаконным". По мнению профсоюза, действия Патела нарушают права сотрудников и ослабляют работу агентства, дестабилизируя атмосферу в бюро и подрывая доверие к руководству.

Как сообщает Reuters, в рамках расследования ФБР при предыдущем президенте Джо Байдене получило информацию о телефонных звонках двух высокопоставленных фигур из ближайшего окружения Трампа: Кэша Патела и Сьюзан Уайлс, которая в настоящее время является главой аппарата Белого дома. Пател выразил возмущение по поводу того, что ФБР тайно запросило через суд данные о его телефонных разговорах и о звонках Уайлс, используя "надуманные предлоги" и скрывая процесс от общественного контроля.

Эта информация была собрана в 2022 и 2023 годах, до того как Пател и Уайлс заняли свои нынешние должности. Запросы о телефонных звонках были сделаны в рамках расследования, в котором Трамп обвинялся, в том числе, во вмешательстве в выборы 2020 года и ненадлежащем хранении секретных документов.

По информации портала Axios, Уайлс выразила своему окружению шок от этих действий ФБР при администрации Байдена. Источник также отметил, что новость о слежке за Пателом и Уайлс может быть лишь "верхушкой айсберга". В администрации США не исключают, что ФБР могло вести слежку и за другими членами окружения Трампа.