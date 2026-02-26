Азербайджан продолжит свои усилия по обеспечению справедливости и установлению, укреплению и поддержанию мира и стабильности в регионе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в публикации постоянного представительства Азербайджана при ООН в социальной сети "X".

В публикации говорится, что зверства, совершенные в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в Ходжалы, были осуждены на международном уровне как преступление против человечности, акт геноцида, представляющий собой грубое нарушение норм международного права.

Отмечается, что Азербайджан предпринял решительные шаги в полном соответствии со своим национальным законодательством и международными обязательствами для расследования и осуждения тяжких преступлений, совершенных против гражданского населения во время конфликта. В начале этого месяца суды Азербайджана вынесли решения по ряду уголовных дел, связанных с конфликтом, привлекая к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях.

"Однако большинство преступников нашли безопасное убежище в других странах и остались безнаказанными. Ответственность неоспорима и должна быть неизбежным следствием совершенных преступлений. В то же время борьба с безнаказанностью является важной составляющей пути к подлинному примирению, что помогает предотвратить повторение ужасных деяний. Азербайджан продолжит свои усилия по обеспечению справедливости и установлению, укреплению и поддержанию мира и стабильности в регионе", - подчеркивается в публикации.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии захватили город Ходжалы, совершив геноцид в отношении мирного населения.

В результате этого преступления, направленного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, с особой жестокостью были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. Еще 5 379 жителей города были насильственно изгнаны из родных мест.

В ту трагическую ночь 1 275 мирных жителей были взяты в плен. Судьба 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной по сей день.