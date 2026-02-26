Начинается электронная регистрация по приему на работу директоров

С 11:00 27 февраля 2026 года будет дан старт этапу электронного приема документов в рамках процесса приема на работу директоров в 69 государственных общеобразовательных учреждений, где должность директора является вакантной.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство по дошкольному и общему образованию, кандидаты смогут пройти электронную регистрацию до 17:00 6 марта 2026 года, перейдя по ссылке https://miq.edu.az/direktor.

Отмечается, что процесс будет проводиться Министерством науки и образования в централизованном порядке посредством программного обеспечения на конкурсной основе. Конкурс будет состоять из этапов отбора и собеседования.

На этапе отбора после проверки достоверности представленных кандидатами сведений и документов претенденты будут допущены к этапу собеседования. Представленные в системе вакантные места сформированы на основе данных по состоянию на 20 февраля 2026 года.

Кандидаты будут приглашаться на этап собеседования в установленной последовательности в соответствии с правилами.

Этап собеседования будет проводиться соответствующими комиссиями, созданными Министерством науки и образования.

В ходе собеседования кандидаты будут оцениваться по таким критериям, как лидерство и стратегическое управление, педагогические и образовательные навыки, управленческие и организационные способности, коммуникация и взаимодействие, решение проблем и принятие решений, цифровые и технологические, а также социально-эмоциональные навыки.

Каждый кандидат сможет ознакомиться с результатами через раздел "Личный кабинет".

С кандидатами, успешно прошедшими конкурс, трудовые отношения будут оформлены в порядке, установленном законодательством.