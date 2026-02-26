Уиткофф и Кушнер улетели из Женевы после переговоров по иранскому ядерному досье

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер улетели из Швейцарии, где принимали участие в третьем раунде непрямых переговоров по иранскому ядерному досье.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС источник в международном аэропорту Женевы.

"Самолет, на борту которого находятся Уиткофф и Кушнер, вылетел", - сказал собеседник агентства, не уточнив пункт назначения полета. Источник напомнил, что в Швейцарию Уиткофф и Кушнер прибыли утром.

Ранее сообщалось, что представители Ирана и США договорились возобновить диалог после консультаций с руководством своих стран. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между сторонами. Он также заметил, что обсуждения на техническом уровне состоятся на следующей неделе в Вене.