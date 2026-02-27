https://news.day.az/society/1818620.html В Балакене сгорел жилой дом, есть пострадавший В Балакене произошел пожар в частном жилом доме. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, возгорание произошло в доме, принадлежащем жителю села Мешешамбул Балакенского района Рамазану Бургаеву, 1951 года рождения. На место происшествия были привлечены пожарные подразделения Балакенской районной службы пожарной охраны.
В Балакене сгорел жилой дом, есть пострадавший
В Балакене произошел пожар в частном жилом доме.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, возгорание произошло в доме, принадлежащем жителю села Мешешамбул Балакенского района Рамазану Бургаеву, 1951 года рождения.
На место происшествия были привлечены пожарные подразделения Балакенской районной службы пожарной охраны. В результате пожара в одной из комнат одноэтажного пятикомнатного жилого дома общей площадью 150 кв. м. сгорели пол на площади 6 кв. м и потолок на площади 2 кв. м.
Во время пожара хозяин дома Рамазан Бургаев получил ожоги верхних конечностей и был передан бригаде скорой медицинской помощи.
