В Балакене произошел пожар в частном жилом доме.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, возгорание произошло в доме, принадлежащем жителю села Мешешамбул Балакенского района Рамазану Бургаеву, 1951 года рождения.

На место происшествия были привлечены пожарные подразделения Балакенской районной службы пожарной охраны. В результате пожара в одной из комнат одноэтажного пятикомнатного жилого дома общей площадью 150 кв. м. сгорели пол на площади 6 кв. м и потолок на площади 2 кв. м.

Во время пожара хозяин дома Рамазан Бургаев получил ожоги верхних конечностей и был передан бригаде скорой медицинской помощи.