Гороскоп на 27 февраля

Сегодня ггороскоп предвещает успех тому, кто не привык оставлять нерешенных дел и вопросов. Звезды будут склонять к ясности во всем, начиная от мыслей в голове и заканчивая отношениями с близкими людьми. Любые неясности могут вызывать приступы внезапного раздражения. По этой причине в общении с окружающими лучше избегать каких-либо недомолвок или туманных намеков, сегодня гораздо уместнее будет жить по формуле: "Да - это да, нет - это нет, остальное - от лукавого". А вот споров сегодня лучше избегать, так всем будет спокойней и проще, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня - удивительный день, когда в делах Овну не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что он может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Овна введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок - особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Телец

Сегодня Тельцу стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Телец уже давно идет не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Телец не пожалеет: это избавит его от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, он сможет продвинуться дальше.

Близнецы

Не исключено, что сегодня Близнецам придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день их могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Близнецам стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня они сохранят невозмутимость, то без труда сумеют объясниться. Если же поддадутся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Рак

Сегодня Раку потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Рак сегодня не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Рак сегодня может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Лев

Сегодня звезды гороскопа не советуют Льву вести с окружающими свою игру - есть риск проиграть. Если же в прошлом Лев пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Львов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть позитивным и гармоничным.

Дева

Сегодня Дева может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг нее будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Дева же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедная Дева может чувствовать себя как между молотом и наковальней!

Весы

Сегодняшний день пройдет для Весов под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь - для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Весов сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, они это сделают сами, а может - с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика - это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

Скорпион

Сегодня в любых делах Скорпиону просто необходимо избавиться от застарелых стереотипов! День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути сегодня не для Скорпиона, жизнь ждет от него свежих идей, вдохновения и креатива.

Стрелец

Сегодня Стрелец рискует посвятить весь день выяснению каких-то моментов, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Стрелец способен кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Стрелец может спокойно пройти мимо того, что сегодня его так взволновало.

Козерог

Сегодня - день, когда Козерог может волей-неволей вспомнить о совершенных им ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Козерога ощущение дежавю. Или же напротив, Козерог сумеет избежать новых промахов, только если вспомнит о старых. Так или иначе, сегодня ему не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Водолей

Сегодня Водолей может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, - какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Водолею сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ "да", возможно, Водолею пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Рыбы

Сегодня окружающие будут настроены по отношению к Рыбам очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют им по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Рыбы зависят, - например, с начальством. Если же это не удастся, Рыбам следует сделать все, чтобы к их действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Рыбы имеют все шансы оказаться крайними.