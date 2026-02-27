Взрыв произошел в кафе в Казахстане

- есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО

В кафе города Щучинск Акмолинской области Казахстана произошел взрыв газовоздушной смеси, после которого вспыхнул пожар.

Как передает Day.Az на Региональный департамент по чрезвычайным ситуациям, по предварительным данным, в результате происшествия погибли шесть человек, около 20 получили ранения.

По данным ведомства, инцидент произошел в одноэтажном кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пожарным удалось эвакуировать из горящего здания восемь газовых баллонов и спасти более десяти человек.

Возгорание уже ликвидировано, в настоящее время спасатели продолжают разбор завалов.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, медики, полиция и представители газовой службы.