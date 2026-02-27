Взрыв произошел в кафе в Казахстане - есть погибшие и пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО
В кафе города Щучинск Акмолинской области Казахстана произошел взрыв газовоздушной смеси, после которого вспыхнул пожар.
Как передает Day.Az на Региональный департамент по чрезвычайным ситуациям, по предварительным данным, в результате происшествия погибли шесть человек, около 20 получили ранения.
По данным ведомства, инцидент произошел в одноэтажном кафе, пристроенном к пятиэтажному жилому дому. Пожарным удалось эвакуировать из горящего здания восемь газовых баллонов и спасти более десяти человек.
Возгорание уже ликвидировано, в настоящее время спасатели продолжают разбор завалов.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, медики, полиция и представители газовой службы.
