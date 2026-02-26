В Азербайджане два банка будут выдавать кредиты без процентов

С этого года в финансовом секторе Азербайджана началось внедрение системы исламского банкинга. В настоящее время в стране работают отделения исламского банкинга в двух банках, а также формируется соответствующая правовая и регуляторная база. С 2026 года планируется расширение применения этой системы. Основная особенность исламского банкинга - деятельность без начисления процентов.

Что же обещает эта система, основанная на принципах шариата? Кто и на каких условиях сможет воспользоваться ее возможностями?

Как сообщает Day.Az, в исламском банкинге основой служат законы шариата, и разрешается инвестирование только в реальные производства и реальные активы.

Центральным банком подготовлен проект изменений в законодательство, касающийся внедрения исламского банкинга, и с 1 февраля система начала применяться.

По словам экспертов, ключевое отличие исламского банка от коммерческого проявляется в бизнес-кредитах. Коммерческий банк выдает кредит с начисленными процентами и требует возврата суммы вместе с процентами. Если заемщик не выполняет обязательства, конфискуется заранее оговоренное залоговое имущество.

В исламском банкинге банк участвует в бизнесе как партнер. Если клиент получает высокий доход, прибыль делится между сторонами. Если доход невелик, доля банка также уменьшается. Если проект оказывается неудачным и прибыли нет, банк несет риск в соответствии с заранее согласованными условиями.

В настоящее время в стране предлагаются два основных продукта исламского банкинга. Первый - инвестиционный вклад. Клиент размещает средства в банке с целью инвестирования, а полученная прибыль распределяется между сторонами по согласованной пропорции.

Второй продукт в основном рассчитан на предпринимателей. Например, человек, занимающийся торговлей, хочет приобрести товар, но у него недостаточно средств. В этом случае банк покупает товар и передает его клиенту на заранее согласованных условиях. При этом не применяются проценты - действует механизм распределения прибыли, согласованный между сторонами.