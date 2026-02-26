https://news.day.az/world/1818599.html Полет над вулканом в Исландии - ВИДЕО В сети широко распространились кадры полета над вулканом в Исландии, который проснулся спустя 800 лет спячки. Day.Az представляет видео этого события:
Полет над вулканом в Исландии - ВИДЕО
В сети широко распространились кадры полета над вулканом в Исландии, который проснулся спустя 800 лет спячки.
Day.Az представляет видео этого события:
