В Баку задержан человек, шантажировавший студентов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, человек, распространивший в социальных сетях оскорбительные фото- и видеоматериалы, подготовленные с использованием изображений студентов юридического факультета Бакинского государственного университета, был установлен и задержан в результате мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с киберпреступностью МВД.

"Дополнительная информация будет предоставлена позже", - отметили в ведомстве.

Так, недавно стало известно, что неизвестный шантажирует студентов и студенток юридического факультета Бакинского Государственного Университета. Неизвестный собирает фотографии и видеозаписи из открытых страниц в социальных сетях и на их основе генерирует фейк контент с помощью ИИ, технологий монтажа и дипфейка.