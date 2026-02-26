AФФA исключила "Баку" из чемпионата

Студенческий футбольный клуб "Баку" лишен права участвовать в Региональной лиге Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AФФA).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, соответствующее решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета AФФA.

Футбольный клуб не вышел на матч с "Бейлаганом" в назначенное время, за что ему засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Поскольку аналогичная ситуация повторилась уже третий раз за сезон, "Баку" был исключен из турнира.