AФФA исключила "Баку" из чемпионата
Студенческий футбольный клуб "Баку" лишен права участвовать в Региональной лиге Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AФФA).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, соответствующее решение было принято на заседании Дисциплинарного комитета AФФA.
Футбольный клуб не вышел на матч с "Бейлаганом" в назначенное время, за что ему засчитано техническое поражение со счетом 0:3. Поскольку аналогичная ситуация повторилась уже третий раз за сезон, "Баку" был исключен из турнира.
