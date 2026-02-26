На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида

На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.

Day.Az представляет публикацию: