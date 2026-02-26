https://news.day.az/officialchronicle/1818602.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ВИДЕО На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в социальных сетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в городе Ходжалы. Day.Az представляет публикацию:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства и Первой леди Мехрибан Алиевой в открытии Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида.
Day.Az представляет публикацию:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре