Ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, когда армянскими вооруженными формированиями был совершен Ходжалинский геноцид, является одной из кровавых страниц в истории не только Азербайджана, но и всего мира.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend политолог Азер Гараев.

"Были убиты 63 ребенка, 106 женщин, 70 пожилых людей. 1 275 человек были взяты в плен. О судьбе 150 человек из числа пленных до сих пор ничего неизвестно. 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из родителей. В ту ночь мирное население было обстреляно при попытке покинуть Ходжалы, гражданские лица были убиты с особой жестокостью, над телами жертв надругались. Все это означает грубое нарушение международного гуманитарного права.

На протяжении всей истории среди преступлений против человечества были трагедии разного масштаба. Например, Холокост считается крупнейшим геноцидом ХХ века с систематическим истреблением миллионов людей. Геноцид в Сребренице признан как массовая резня в Европе после Второй мировой войны. Ходжалинский геноцид по своему характеру и способу совершения, как спланированная и жестокая атака, направленная против мирного населения, также относится к категории тяжких преступлений против человечности. Здесь главный вопрос заключается как в количестве жертв, так и в сути преступления: прицельное уничтожение безоружного гражданского населения, убийство людей, пытавшихся спастись бегством, полное уничтожение целых семей", - сказал он.

Политолог отмечает, что освобождение Карабаха от оккупации сыграло большую роль в преодолении азербайджанским народом в определенной степени травмы, связанной с пережитым геноцидом.

Он подчеркнул, что обеспечение под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева территориальной целостности страны имеет также духовное значение в азербайджанском обществе. Сегодня Азербайджан - это общество, которое, не забывая о пережитой боли, уверенно движется в будущее.