Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджанское государство настолько сильное, что никому и в голову не придет совершить против нас какую-либо провокацию

Участвуя в открытии этого Мемориального комплекса, мы еще раз заявляем, что сегодня Азербайджанское государство настолько сильное, что никому и в голову не придет совершить против нас какую-либо провокацию.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского геноцида.

"Азербайджан уже не тот, каким он был в 1992 году. Сегодня у нас сильное государство, способное защитить себя", - отметил глава государства.