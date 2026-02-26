https://news.day.az/officialchronicle/1818550.html Президент Ильхам Алиев: На примере Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа Сегодня на примере Мемориала жертвам Ходжалинского геноцида мы видим несгибаемый дух азербайджанского народа. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского геноцида.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Ходжалинского геноцида.
"Потому что наш народ, который на протяжении тридцати лет сталкивался с такой несправедливостью - ведь Ходжалинский геноцид, которому подвергся наш народ, был одним из самых кровавых преступлений XX века, - сохранил свое достоинство, самоуважение, веру", - отметил глава государства.
