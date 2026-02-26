https://news.day.az/politics/1818549.html Премьер-министр Эфиопии прибыл с официальным визитом в Азербайджан Премьер-министр Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абий Ахмед Али прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Эфиопии встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев и другие официальные лица.
