Нейросеть Маска обвинили в создании незаконных дипфейков и экстремистского контента

Новая версия нейросети Grok 4.2 компании Илона Маска xAI ослабило прежние ограничения на генерацию экстремистского и оскорбительного контента. В связи с этим против компании был подан иск в Нидерландах, сообщает NL Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Обновление для Grok вышло в середине февраля. Среди новых функций отмечается возможность создавать видеоролики на основе одной фотографии. Однако, как утверждает издание, ИИ позволяет за считанные секунды генерировать провокационные и незаконные видео с участием известных людей.

В качестве примеров называют возможность создания роликов с нацистской символикой и уничижительными образами. Ранее Grok уже подвергался критике за генерацию откровенных изображений и дипфейков.

Амстердамская служба по борьбе с онлайн-насилием (Offlimits) и фонд помощи пострадавшим (Fonds Slachtofferhulp) объявили о подаче иска против Grok. Слушание по делу назначено на 12 марта. По их мнению, сервис нарушает нормы национального и европейского законодательства, включая требования по защите персональных данных и положения Закона о цифровых услугах (Digital Services Act).

Представители организаций заявили, что ИИ-инструменты используются для травли, унижения и сексуальных домогательств в интернете, а отсутствие эффективных ограничений усугубляет проблему. В Нидерландах уже действует запрет на создание и распространение дипфейков интимного характера без согласия, однако правозащитники призывают к более строгому соблюдению закона.