Азербайджан, Грузия и Турция обсудили реализацию потенциала Среднего коридора.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальных сетях написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"На бизнес-форуме Грузия-Азербайджан-Турция мы оценили возможности по укреплению экономической интеграции между нашими странами и дальнейшему повышению эффективности партнёрства.

Подчеркнув стратегические возможности для усиления региональной взаимосвязанности, мы отметили важность эффективного использования энергетических ресурсов, реализации потенциала Среднего коридора, совершенствования цифровой транзитной инфраструктуры, расширения экспортных возможностей наших стран и устойчивой поддержки динамики торговых связей", - говорится в публикации.

Отмечается, что привлечение инвестиций в цепочки поставок, являющееся одним из приоритетных направлений нашей деятельности, а также стимулирование синергии между деловыми кругами служат формированию устойчивой экономической экосистемы.

Средний коридор представляет собой транспортный торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.