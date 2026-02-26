Коллектив MEDİA посетил памятник жертвам Ходжалинского геноцидам

26 февраля коллектив Агентства развития медиа (MEDİA) в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида посетил в Баку памятник жертвам трагедии.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, к монументу были возложены цветы, с глубоким уважением почтена светлая память жертв Ходжалинского геноцида.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей Советской армии захватили город Ходжалы, совершив геноцид в отношении мирного населения.

В результате этого преступления, направленного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, с особой жестокостью были убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 пожилых людей. Еще 5 379 жителей города были насильственно изгнаны из родных мест.

В ту трагическую ночь 1 275 мирных жителей были взяты в плен. Судьба 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, остается неизвестной по сей день.