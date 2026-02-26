Ходжалы - незабываемая память в классической музыке

В Зале камерной и органной музыки (Кирха) при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер "Ходжалы - незабываемая память", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

Бакинский государственный камерный оркестр под руководством главного дирижёра, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова представил специальную программу глубокого смыслового и эмоционального содержания.

В начале программы прозвучала Симфония №4 "Мугамвари" для голоса и струнного оркестра народного артиста Агшина Ализаде. В заключительной части симфонии вокальную партию исполнил тенор Арастун Гулиев, усилив драматическую кульминацию произведения. Затем вечер продолжился произведением "Шуштер" (Metamorphosis) народной артистки Фирангиз Ализаде. Эти сочинения, отличающиеся глубокой философской наполненностью и экспрессивным музыкальным языком, органично соединили национальное музыкальное мышление с выразительными возможностями симфонического жанра, передав боль и трагедию Ходжалинских событий языком музыки.

Высокий профессионализм исполнителей и содержательная глубина произведений были встречены слушателями с особым вниманием и искренней эмоциональной отзывчивостью.

Напомним, что сегодня проходит 34 года со дня совершения вооруженными милами Армении одного из самых кровавых преступлений против человечества - Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии оккупировали город Ходжалы, совершив преступление геноцида против мирного населения. В результате геноцида, совершенного не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества, были с особой жестокостью убиты 613 жителей Ходжалы, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, а 5379 жителей города подверглись насильственному изгнанию. В ночь трагедии 1275 мирных жителей были взяты в плен, о судьбе 150 человек, среди которых 68 женщин и 26 детей, до сих пор ничего не известно.