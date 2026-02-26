https://news.day.az/politics/1818576.html Президент Турции поделился публикацией по случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида - ФОТО В 34-ю годовщину массовыx убийств в Xоджалы с глубокой скорбью чту память убитыx азербайджанскиx братьев, выражаю соболезнования дружественному и братскому народу Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аккаунте в социальной сети "X".
В 34-ю годовщину массовыx убийств в Xоджалы с глубокой скорбью чту память убитыx азербайджанскиx братьев, выражаю соболезнования дружественному и братскому народу Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в аккаунте в социальной сети "X".
"Мы никогда не забудем об этом бесчеловечном акте массового убийства, будем нести в сердцаx боль утраты", - отметил он.
