Как сообщалось ранее, в Азербайджане появится возможность получать пособия в любом банке. Для этого планируется внедрить принцип свободы выбора финансового учреждения. В связи с этим банки и соответствующие государственные органы проводят необходимые технические и организационные работы.

Проект будет реализовываться поэтапно и отражен в Стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы.

Как сообщает Day.Az, портал Oxu24.com направил по этому вопросу запрос в Ассоциацию банков Азербайджана. В ответ отметили, что в рамках Стратегии 2022-2026 годов проводятся подготовительные работы по переводу социальных выплат и заработной платы на счета граждан по их выбору.

"Проект строится поэтапно. На первом этапе приоритет отдается выплатам заработной платы с учетом права граждан выбирать банк. Сейчас продолжается работа по формированию модели и согласованию механизмов интеграции.

Основная цель инициативы - повысить удовлетворенность граждан, расширить доступ к банковским услугам и укрепить финансовую инклюзию.

Перевод социальных выплат и зарплат на счета по выбору граждан также должен стимулировать конкуренцию между банками, что может повлиять на комиссии и тарифы. Среди ключевых задач проекта - повышение качества обслуживания и формирование более гибких подходов, соответствующих рыночным условиям", - говорится в заявлении.