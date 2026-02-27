Стали известны место и дата проведения технических консультаций между США и Ираном

Технические делегации Ирана и США приступят к консультациям в Вене в понедельник, 2 марта, а очередной раунд переговоров между сторонами может пройти уже менее чем через неделю.

Как передает Day.Az, об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи иранским СМИ.

По его словам, технические обсуждения состоятся в штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии при участии экспертов организации.

Арагчи отметил, что стороны планируют согласовать технические параметры с ранее обозначенными политическими требованиями. Он также подчеркнул, что договоренность о проведении нового раунда переговоров уже достигнута, и он может состояться в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что представители Ирана и США договорились возобновить диалог после консультаций с руководством своих стран.