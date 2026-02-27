https://news.day.az/world/1818617.html США положительно оценили переговоры с Ираном в Женеве Представители американской делегации положительно оценили результаты третьего раунда непрямых переговоров с Ираном, прошедших в Женеве. Как передает Day.Az, об этом, ссылаясь на источники, написал на своей странице в X журналист портала Axios Барак Равид.
По его данным, один из высокопоставленных представителей США отметил, что обсуждения по иранской ядерной программе носили конструктивный характер и завершились на позитивной ноте.
Ранее сообщалось, что представители Ирана и США договорились возобновить диалог после консультаций с руководством своих стран.
