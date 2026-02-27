США положительно оценили переговоры с Ираном в Женеве

Представители американской делегации положительно оценили результаты третьего раунда непрямых переговоров с Ираном, прошедших в Женеве.

Как передает Day.Az, об этом, ссылаясь на источники, написал на своей странице в X журналист портала Axios Барак Равид.

По его данным, один из высокопоставленных представителей США отметил, что обсуждения по иранской ядерной программе носили конструктивный характер и завершились на позитивной ноте.

Ранее сообщалось, что представители Ирана и США договорились возобновить диалог после консультаций с руководством своих стран.