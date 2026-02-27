Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Эфиопии один на один

27 февраля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева  с премьер-министром Федеративной Демократической Республики Эфиопия Абием Ахмедом Али один на один.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

