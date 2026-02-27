2026 год имеет особое значение для глобального городского развития

2026 год имеет особое значение с точки зрения глобального городского развития, поскольку в настоящее время мир сталкивается с серьезным жилищным кризисом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила директор отдела глобальных знаний и пропаганды Программы поселений ООН (UN-Habitat) Эдлам Емеру на пресс-конференции в Баку, посвященной подготовке к 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По ее словам, сегодня около 3 миллиардов человек в мире не имеют адекватного жилья:

"1,1 миллиарда человек живут в неформальных поселениях и трущобах в тяжелых и опасных условиях. Более 300 миллионов человек являются бездомными. Это наглядно демонстрирует масштаб кризиса, и именно этот вопрос будет находиться в центре внимания Форума.

Кроме того, в 2016 году на конференции в столице Эквадора - Кито - страны мира приняли Новую городскую повестку дня, направленную на продвижение устойчивой урбанизации. В 2026 году исполнится 10 лет со дня принятия этого документа. Настало время оценить проделанную работу, выявить пробелы и определить приоритеты на следующее десятилетие".

Представитель ООН подчеркнула, что в этом году также запланирован обзор 10-летней реализации Новой городской повестки дня на Генеральной Ассамблее ООН:

"Одновременно будет оцениваться прогресс в достижении Целей устойчивого развития, особенно Цели устойчивого развития №11.

В предстоящий период основное внимание будет сосредоточено на обеспечении адекватного и доступного жилья, а также на укреплении сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами.

Главная тематическая направленность Форума - понятие жилья и дома. Дом имеет фундаментальное значение для каждого человека. Мы все понимаем, что значит дом, и можем представить трудности, возникающие при отсутствии адекватного жилья. Именно вокруг этого вопроса и будут вестись глобальные обсуждения".

Эдлам Йемеру отметила, что ключевые послания Всемирного форума городов заключаются в следующем:

- Положить конец глобальному жилищному кризису и обеспечить адекватное и доступное жилье для всех;

- Ускорить трансформацию неформальных поселений, в которых проживает 1,1 миллиарда человек, поскольку в противном случае риски и потери будут только возрастать;

- Подчеркнуть неотложность решения жилищного вопроса - 3 миллиарда человек не могут ждать;

- Акцентировать, что жилье является основой человеческого развития и всех аспектов устойчивого развития.

"Дом - это основа здоровья, образования и возможностей. Дом означает безопасность и стабильность. Дом - это фундамент благополучия как нынешнего, так и будущих поколений. Лучшее жилье означает лучший мир. Без решения жилищного кризиса невозможно достичь Целей устойчивого развития и Повестки дня до 2030 года.

В рамках Форума также будет обсуждаться взаимосвязь жилищного вопроса с другими глобальными вызовами: изменением климата, конфликтами, бедностью, неравенством, стихийными бедствиями, экономическим ростом, торговлей и индустриализацией. Жилье напрямую связано со всеми этими сферами - оно создает возможности, но при отсутствии своевременных решений порождает серьезные риски.

Всемирный форум городов как одна из ключевых глобальных платформ по формированию комплексного и устойчивого подхода к этим вызовам приобретает еще большее значение", - подчеркнула она.