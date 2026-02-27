За вмешательство в эту деятельность хотят увеличить штраф

В Азербайджане предлагается увеличить штрафы за препятствование законной деятельности Омбудсмена.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, который обсуждался сегодня на заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, за ограничение законной деятельности или вмешательство в деятельность Омбудсмена, Национальной превентивной группы и независимых мониторинговых групп предусмотрен штраф в размере от 350 до 500 манатов.

В докладе отмечается, что указанная санкция не полностью отражает значение конституционного мандата Омбудсмена по защите прав человека, не является эффективной с точки зрения превентивного и сдерживающего воздействия, а также является несоразмерной по сравнению с санкциями, применяемыми к другим административным правонарушениям. В связи с этим предлагается увеличить размер штрафа.