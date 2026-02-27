В госорганах Азербайджана согласовываются критерии диагностики информбезопасности

В 2026 году в Азербайджане планируется проведение диагностики информационной безопасности в государственных органах. В настоящее время критерии диагностики подготовлены и находятся на стадии согласования с соответствующими государственными органами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил начальник Управления Государственной службы специальной связи и информационной безопасности (ГСССИБ) Азербайджана Надир Новрузов в интервью журналистам в рамках мероприятия на тему "Риски информационной безопасности и их управление" заявил.

Он отметил, что после утверждения критериев будет проведена оценка состояния информационной безопасности в государственных органах:

"Что касается реестров угроз и рисков, следует отметить, что здесь учитываются как внутренние, так и внешние угрозы. Угрозы могут исходить от сотрудников государственных органов, компаний-партнеров или внешних акторов".