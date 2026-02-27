В Ходжавенде ускорены работы по восстановлению, продолжается возвращение жителей

Жизнь в Ходжавендском районе постепенно возвращается в привычное русло. В одноименном селе района реализуются масштабные инфраструктурные проекты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня журналистам рассказала сотрудник отдела по связям с общественностью службы по восстановлению, строительству и управлению в Агдаме, Физули и Ходжавенде Фидан Мамедли в ходе медиатура в Ходжавендском районе.

По ее словам, в селе Ходжавенд всего 278 индивидуальных жилых домов. Из них 128 находятся в полностью непригодном состоянии, а 150 - в частично пригодном. В 20 частично пригодных домах уже завершены работы по ремонту и восстановлению, а в течение текущего года планируется провести ремонт в еще 130 домах.

Ф. Мамедли отметила, что в рамках программы "Великое возвращение" процесс переселения в Ходжавендский район поэтапно продолжается. В феврале 20 семей (94 человека) были переселены на постоянное место жительства в село. В период с марта по декабрь планируется переселение еще 130 семей (533 человека).

Кроме того, в селе проделана значительная работа по восстановлению социальной инфраструктуры. Для обеспечения села природным газом проложена магистральная газовая труба длиной 5 километров, а существующая линия длиной 1500 метров была реконструирована. Также восстановлены электрические сети протяженностью 2100 метров и две трансформаторные подстанции.

Внутрисельские автомобильные дороги заасфальтированы, проложены пешеходные тротуары. Работы в этом направлении продолжаются.