В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о жене экс-министра обороны Армении Рузанне Хачатрян​.

Day.Az представляет публикацию:

Жена экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна, Рузанна Хачатрян, скоро может угодить за решетку: как пишут армянские СМИ, она является фигуранткой уголовного дела о нескольких объектах недвижимости в Ереване, которые переписал на нее муж-министр. Дело идет в суд.

А сколько лет Рузанна каталась, как сыр в масле, пользуясь властью мужа? Если бы Гайдай снимал сегодня свою легендарную комедию "Иван Васильевич меняет профессию", то жена Оганяна пришлась бы очень кстати. Сыграла бы любовницу режиссера Якина - ту самую, которая звонила подруге со словами "- Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!"

Вполне возможно, что сейчас примерно эти слова говорят самой Рузанее - да и Сейрану Оганяну тоже.

Сам Оганян пока остается на свободе... Но и его сюжетная линия пока не окончена, косяков экс-министра накопилось на много, много уголовных дел. Не то что на фильм - на сериал хватит.