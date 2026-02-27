Хиллари Клинтон выступила с призывом во время допроса об Эпштейне

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, давая показания о своих связях со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, призвала более пристально изучить его отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на телеканал CNN.

"Она выразила резкую критику в адрес республиканцев в комитете, утверждая, что ее преследуют по политическим мотивам, и заявила, что они должны более тщательно следить за республиканцами, особенно за президентом Трампом и его возможными связями с Эпштейном", - рассказала репортер Энни Грейер, раскрывая детали закрытого допроса в Палате представителей Конгресса США.