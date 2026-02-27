О чем говорит отказ Варданяна от апелляции

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

История с отказом Рубен Варданян обжаловать приговор Бакинского военного суда в апелляционном порядке выглядит не столько юридическим маневром, сколько политическим жестом, рассчитанным на внешнюю аудиторию. Осужденный за преступления, совершенные на территории Карабаха бывший "госминистр" сепаратистского режима предпочел отказаться от обращения в азербайджанскую апелляцию, заявив о намерении искать "справедливость" напрямую в Европейский суд по правам человека.

На первый взгляд, громко и эффектно. На практике - юридически несостоятельно.

Европейская конвенция по правам человека четко устанавливает принцип: прежде, чем обращаться в Страсбург, заявитель обязан исчерпать все эффективные средства правовой защиты внутри государства. Это не формальность и не бюрократическая прихоть, это фундаментальный принцип международного права, выстроенный на уважении к национальной судебной системе.

Отказ от апелляции автоматически лишает заявителя возможности утверждать, что внутренние механизмы были "неэффективны". Их просто не попытались использовать. В такой конфигурации жалоба в Страсбург с высокой вероятностью будет признана неприемлемой уже на стадии предварительного рассмотрения. Иначе говоря, не пройдя национальные инстанции, говорить о международном разбирательстве - преждевременно. А если называть вещи своими именами, то юридически бесперспективно.

Отдельного внимания заслуживает суть предъявленных Рубену Варданяну обвинений. Из материалов суда видно, что речь идет не о политической деятельности как таковой, а о конкретных деяниях, квалифицированных по уголовному законодательству Азербайджана. Варданяну вменяется участие в финансировании и обеспечении деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Карабаха, содействие функционированию непризнанного сепаратистского режима, незаконное пересечение государственной границы, а также иные действия, которые следствие трактует как подрыв территориальной целостности государства.

Согласно материалам обвинения, ему инкриминируются эпизоды, связанные с финансовой поддержкой структур, действовавших вне правового поля Азербайджана, а также координация управленческих решений в период его пребывания в статусе "государственного министра" непризнанного сепаратистского образования. В обвинительном заключении акцентируется внимание на том, что речь идет не просто о политических заявлениях, а о практической организационной и финансовой деятельности, повлекшей конкретные последствия в условиях вооруженного конфликта. Именно этот комплекс обвинений и стал предметом рассмотрения в Бакинском военном суде. Таким образом, в юридической плоскости дело касается квалификации конкретных действий по статьям уголовного законодательства, а не абстрактной оценки политических взглядов или убеждений подсудимого, что принципиально важно при анализе перспектив дальнейшего обжалования.

Возникает закономерный вопрос: если путь в апелляцию был открыт, почему им не воспользовались?

Ответ, вероятно, лежит не в плоскости права, а в сфере политического позиционирования. Для сторонников Варданяна гораздо выгоднее формировать образ "жертвы", "узника совести" и "визионера-страдальца", нежели вступать в сухую юридическую процедуру, где аргументы должны быть подтверждены фактами, а не лозунгами.

Обращение к международным механизмам - мощный инструмент информационного давления. Даже если жалоба будет признана неприемлемой, сам факт ее подачи способен поддерживать медийный нарратив о "политическом преследовании".

Однако следует понимать: международные суды - это не политические трибуны. Они действуют строго в рамках процедурных норм. И попытка обойти обязательную стадию апелляции может быть воспринята не как борьба за права, а как сознательное игнорирование установленных правил.

Если гипотетически представить, что дело будет принято к рассмотрению без прохождения всех национальных инстанций, это поставит под удар сам принцип субсидиарности, на котором построена система европейской защиты прав человека.

Любое отступление от процедурных стандартов в столь резонансном деле неизбежно вызовет обвинения в политической ангажированности. Для Страсбурга подобный шаг означал бы репутационные издержки, которые вряд ли кто-то готов нести.

Семья Варданяна заявляет о намерении "добиваться справедливости через международные правовые механизмы". Но справедливость в правовом смысле - это, прежде всего, соблюдение процедур. Если приговор не обжалован в апелляционном порядке, говорить о международных судах не просто рано - это демонстрация либо непонимания базовых принципов международного права, либо сознательный расчет на публику.

Юриспруденция - это не сцена для политических жестов. Это система последовательных шагов. И пока один из ключевых шагов сознательно пропущен, разговоры о Страсбурге остаются, скорее, элементом информационной кампании, чем реальной правовой стратегией.