О чем говорит отказ Варданяна от апелляции

Автор: Намик Алиев, доктор юридических наук, профессор, Чрезвычайный и Полномочный посол, руководитель кафедры Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики.

История с отказом Рубен Варданян обжаловать приговор Бакинского военного суда в апелляционном порядке выглядит не столько юридическим маневром, сколько политическим жестом, рассчитанным на внешнюю аудиторию. Осужденный за преступления, совершенные на территории Карабаха бывший "госминистр" сепаратистского режима предпочел отказаться от обращения в азербайджанскую апелляцию, заявив о намерении искать "справедливость" напрямую в Европейский суд по правам человека.

На первый взгляд, громко и эффектно. На практике - юридически несостоятельно.

Европейская конвенция по правам человека четко устанавливает принцип: прежде, чем обращаться в Страсбург, заявитель обязан исчерпать все эффективные средства правовой защиты внутри государства. Это не формальность и не бюрократическая прихоть, это фундаментальный принцип международного права, выстроенный на уважении к национальной судебной системе.

Отказ от апелляции автоматически лишает заявителя возможности утверждать, что внутренние механизмы были "неэффективны". Их просто не попытались использовать. В такой конфигурации жалоба в Страсбург с высокой вероятностью будет признана неприемлемой уже на стадии предварительного рассмотрения. Иначе говоря, не пройдя национальные инстанции, говорить о международном разбирательстве - преждевременно. А если называть вещи своими именами, то юридически бесперспективно.

Варданян отказался от подачи апелляции

Варданян отказался от подачи апелляции

Отдельного внимания заслуживает суть предъявленных Рубену Варданяну обвинений. Из материалов суда видно, что речь идет не о политической деятельности как таковой, а о конкретных деяниях, квалифицированных по уголовному законодательству Азербайджана. Варданяну вменяется участие в финансировании и обеспечении деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Карабаха, содействие функционированию непризнанного сепаратистского режима, незаконное пересечение государственной границы, а также иные действия, которые следствие трактует как подрыв территориальной целостности государства.

Согласно материалам обвинения, ему инкриминируются эпизоды, связанные с финансовой поддержкой структур, действовавших вне правового поля Азербайджана, а также координация управленческих решений в период его пребывания в статусе "государственного министра" непризнанного сепаратистского образования. В обвинительном заключении акцентируется внимание на том, что речь идет не просто о политических заявлениях, а о практической организационной и финансовой деятельности, повлекшей конкретные последствия в условиях вооруженного конфликта. Именно этот комплекс обвинений и стал предметом рассмотрения в Бакинском военном суде. Таким образом, в юридической плоскости дело касается квалификации конкретных действий по статьям уголовного законодательства, а не абстрактной оценки политических взглядов или убеждений подсудимого, что принципиально важно при анализе перспектив дальнейшего обжалования.

Возникает закономерный вопрос: если путь в апелляцию был открыт, почему им не воспользовались?

Ответ, вероятно, лежит не в плоскости права, а в сфере политического позиционирования. Для сторонников Варданяна гораздо выгоднее формировать образ "жертвы", "узника совести" и "визионера-страдальца", нежели вступать в сухую юридическую процедуру, где аргументы должны быть подтверждены фактами, а не лозунгами.

Защитники Варданяна готовят ему большое разочарование

Защитники Варданяна готовят ему большое разочарование

Обращение к международным механизмам - мощный инструмент информационного давления. Даже если жалоба будет признана неприемлемой, сам факт ее подачи способен поддерживать медийный нарратив о "политическом преследовании".

Однако следует понимать: международные суды - это не политические трибуны. Они действуют строго в рамках процедурных норм. И попытка обойти обязательную стадию апелляции может быть воспринята не как борьба за права, а как сознательное игнорирование установленных правил.

Если гипотетически представить, что дело будет принято к рассмотрению без прохождения всех национальных инстанций, это поставит под удар сам принцип субсидиарности, на котором построена система европейской защиты прав человека.

Любое отступление от процедурных стандартов в столь резонансном деле неизбежно вызовет обвинения в политической ангажированности. Для Страсбурга подобный шаг означал бы репутационные издержки, которые вряд ли кто-то готов нести.

Семья Варданяна заявляет о намерении "добиваться справедливости через международные правовые механизмы". Но справедливость в правовом смысле - это, прежде всего, соблюдение процедур. Если приговор не обжалован в апелляционном порядке, говорить о международных судах не просто рано - это демонстрация либо непонимания базовых принципов международного права, либо сознательный расчет на публику.

Юриспруденция - это не сцена для политических жестов. Это система последовательных шагов. И пока один из ключевых шагов сознательно пропущен, разговоры о Страсбурге остаются, скорее, элементом информационной кампании, чем реальной правовой стратегией.