События в Сумгайыте: это было нужно всем, кроме Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

В феврале 2020 года в российской "Независимой газете" был опубликован сенсационный материал о событиях в Сумгайыте, имевших место в 1988 году.

Статья, содержащая документально доказанную правду о реальных организаторах и исполнителях кровавой акции, взорвала информационное пространство и привела в движение все заинтересованные в продолжении сокрытия реалий круги. "НГ" не устояла и удалила материал, при этом уволив двух заместителей главного редактора. Диаспора, можно сказать, тогда победила, массовой истерикой встряхнув лобби и даже государственные структуры. Последние тоже перепугались. И было от чего. Потому что беспорядки в Сумгайыте были хорошо и четко спланированной акцией, организованной и проведенной армянскими националистами совместно с КГБ и центральными властями в Москве. В грязном сценарии была роль и у зарубежных кругов. Об этом говорит тот факт, что накануне событий в Сумгайыт прибыли не только операторы центрального телевидения с соответствующей аппаратурой, но и корреспонденты французских изданий.

Все было готово и все были готовы. Беспорядки в Сумгайыте были нужны всем, кроме Азербайджана и азербайджанцев. Он был нужен диаспоре для давления по территориальному вопросу - мир должен был убедиться, что армяне просто не могут жить рядом с такими "зверями". Он был нужен Москве, чтобы усилить давление на Баку с целью выполнения данных Горбачевым армянству обещаний.

Армянским националистам Сумгайыт был нужен для оправдания всех тех зверств, которые они готовили против азербайджанцев Армении. Правда, зверства на тот момент уже шли и азербайджанцев уже гнали из Армении. Этнические чистки начались еще в ноябре 1987 года, а в январе на бакинский вокзал прибыл товарный поезд, доставивший из Армении полуодетых обмороженных людей, а также десятки обезображенных трупов наших соотечественников. Мир об этом, конечно же, не узнал, а кто знал - промолчали.

Азербайджанцы не желали добровольно покидать земли своих предков, поэтому для оправдания массового насилия против коренного населения нынешней Армении был необходим прецедент. В качестве площадки для разыгрывания кровавого сценария рассматривались кандидатуры ряда городов, и, в конце концов, выбор пал на Сумгайыт

В том, что события были четко организованы и спланированы, не может быть никаких сомнений. Вынужденные в ходе развития конфликта покинуть Азербайджан армяне рассказывали впоследствии о том, что сумгайытская провокация была благословлена тогдашним католикосом всех армян Вазгеном. Когда у того спросили: "А как же быть с тем, что при этом погибнут некоторые армяне?", он ответил: "Ну, что ж, пусть они будут жертвой за великий армянский народ".

Как ранее рассказал в беседе с Day.Az директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, в феврале 1988 года в Сумгайыте был применен старый излюбленный прием армянских националистов - спровоцировать армяно-азербайджанские столкновения и кровопролитие, с целью иметь потом "моральное право" начать открытую войну против Азербайджана.

"Тому, что это была именно организованная провокация, есть много свидетельств. Хорошо помню, что еще в середине февраля наш знакомый, работавший на республиканской телевидении, рассказал, что скоро выезжает со своей аппаратурой в Сумгайыт, что сверху, то есть из Москвы, поступил приказ некоторым операторам и кинооператорам выехать в Сумгайыт и расставить в определенных местах камеры - на крышах, перекрестках. Говорил, что планируется что-то очень важное. Что именно, он, возможно, и сам не знал. Но уже тогда было ясно, что ожидалось что-то очень серьезное. Хотя того, что случилось, конечно, никто не ожидал. Интересно, что после этих событий, наш знакомый оператор, то ли в ужасе от увиденного, то ли под давлением спецслужб, которые, несомненно, не могли им не заниматься, покинул Азербайджан и уехал в Израиль", - рассказал Ризван Гусейнов.

Сообщения о случившемся в Сумгайыте мгновенно разлетелись по миру. Распространялись фото и видеокадры, а через пару дней в Ереване уже стоял памятник.

На фоне поднятого шума в Армении развернулись массовые этнические чистки. Армяне громили азербайджанские кладбища, насильственно изгоняли азербайджанцев из своих домов, устраивали расправы с участием правоохранительных органов и местных партийных властей. Была поставлена задача к началу военной агрессии против Азербайджана не оставить в Армении ни одного азербайджанца. Это не так-то просто - изгнать более 200 тысяч человек, но это была уже не первая депортация азербайджанцев, и у армянства уже был накоплен достаточный опыт для осуществления подобной задачи. Чудовищный план был выполнен с опережением графика, и коренного населения в АрмССР не осталось уже к 1990 году.

В марте 1989 года на открытии памятника Нжде в Гафане первый секретарь местного райкома партии Мкртчян радостно объявил: "Вы много трудились, однако не смогли очистить республику от азербайджанцев. Вашу большую мечту выполнили ваши внуки".

Жизни 32 сумгайытцев, 9 из которых были азербайджанцами, были принесены в жертву на алтаре "вековой армянской мечты".

Расчет организаторов оказался точен. Сумгайытская провокация действительно очень помогла армянам, став в глазах "цивилизованного" мира оправданием всех их последующих деяний. Организованная в феврале 1988 года Эчмиадзином, КГБ СССР и диаспорой акция мести соплеменникам, не делавшим взносы в экстремистские армянские фонды, послужила оправданием запредельных зверств армян в Ходжалы, Гарадаглы и других городах и селах Азербайджана. Всякий раз, когда азербайджанская сторона заговаривала о миллионе беженцев и вынужденных переселенцев, о тысячах убитых и замученных мирных гражданах, наши соседи подпрыгивали со своего места с криками "А Сумгайыт?". И "цивилизованный" мир утирал их слезки, оставаясь безразличным к горю и потерям азербайджанского народа.

Несколько лет назад в СМИ прошло интервью бывшего старшего следователя по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР Владмира Калиниченко, которому было поручено ведение следствия по сумгайытским событиям. Цитируя следователя, СМИ писали:

"Что же касается Сумгайыта, то я лично принимал участие в расследовании тех событий. При допросах целого ряда свидетелей и погромщиков, пытался выявить приметы тех, кто руководил массовыми беспорядками. Я уже начал продвигаться по следу, стали появляться подробные приметы организаторов и руководителей массовых беспорядков, как вдруг мне поступило указание - передать материалы своего расследования следователям КГБ СССР. Я передал им все материалы. Но никто из организаторов беспорядков в Сумгайыте к ответственности привлечен не был. Спустя некоторое время мои товарищи и друзья сообщили о том, что было категорическое указание зампреда КГБ СССР Бобкова организаторами беспорядков не заниматься. Отсюда напрашивается логический вывод - в событиях в Сумгайыте были замешены силы КГБ, раз эта структура не стала заниматься выявлением зачинщиков".

И это, честно сказать, совершенно не удивляет. Схватив за руку главное действующее лицо событий - Эдуарда Григоряна, следствию пришлось бы называть и другие имена и инстанции, причастные к преступлению. За Григоряном потянулся бы шлейф имен. Это были не такие имена, которые можно было называть и носителей которых можно было осуждать. Армянские крикуны намеренно обходят стороной фигуру Григоряна, потому что его армянская фамилия полностью ломает тезис о "продолжении геноцида 1915 года". Хотя, если открыть архивы, несомненно, организаторами и исполнителями событий в Османской империи тоже окажутся такие же григоряны.

Именно армянин Григорян возглавлял банду погромщиков (в которую входили еще несколько армян, в том числе два брата Григоряна). Он вел толпу за собой по адресам, принадлежавшим армянам, отказывавшимся платить взносы в сепаратистские фонды. Он лично убивал и насиловал соплеменников. Во время следствия многие пострадавшие указывали на него. Дела участников событий рассматривались не в Азербайджане, что было ожидаемо, учитывая то, кто стоял за этой акцией. Они рассматривались в Армении и России. Эдуард Григорян, несмотря на то, что вина его была полностью доказана, был приговорен не к высшей мере, а всего к 12 годам. Но и их он не отсидел. Для отбывания наказания Григорян почему-то был отправлен в Армению, где был впоследствии успешно освобожден, после чего отбыл в Россию, где проживает до сих пор. Во всяком случае, по сведениям на 2022 год мерзавец был жив и здоров. После чудесного освобождения он проживал в городе Сергиев Посад в Московской области, а несколько лет назад засветился в Кочубеевском районе Ставропольского края РФ.

Те, кто не верит азербайджанской стороне, могут узнать о том, что на самом деле случилось в Сумгайыте, съездив в Россию. Думается, не придется выспрашивать у прохожих - адрес проживания преступника наверняка хорошо знают в местных органах правопорядка. Григорян находится на "заслуженной" пенсии и никого не боится. Хотя он и объявлен в розыск Азербайджаном, быть выданным Баку ему не грозит. Он слишком много знает, да и наследники КГБ своих не сдают. Не боится он и мести своих соплеменников, потому что выполнял в Сумгайыте и их задание. Никто не станет мстить ему за убитых и изнасилованных армянок - когда вопрос касается территориальных аппетитов, можно и честью поступиться.

Ведь как сказал о неизбежных жертвах, напутствуя организаторов сумгайытских событий, католикос Вазген: ничего, "пусть они будут жертвой за великий армянский народ".