Ереван хотел прикрыть провокацией в Сумгайыте этнические чистки в Армении

Автор: Севиль Микаилова,

вице-президент Международного межпарламентского союза (IPU), депутат Милли Меджлиса,

специально для Day.Az

В феврале исполняется 37 лет с трагических событий в Сумгайыте, организованных армянскими националистами и наемниками. Сумгайытские погромы и убийства 1988 года стали частью заранее спланированной акции мирового армянства, направленной на дестабилизацию ситуации в регионе. Эти события использовались как удобный повод для начала кампании по отторжению Карабаха от Азербайджана, что впоследствии привело к вооруженному конфликту.

Сумгайыт был выбран армянами не случайно - это город с многонациональным составом, что позволяло создать эффект массовых беспорядков и сделать их легко воспринимаемыми на международной арене как конфликт между этническими группами. Масштабы насилия в Сумгайыте, а также целенаправленное уничтожение азербайджанцев в других районах, стали частью широкой стратегии, в рамках которой армянская сторона стремилась достичь своих далеко идущих политических целей. Это жестокое насилие оставило глубокие раны на памяти народа Азербайджана и стало важной вехой в историческом контексте событий, предшествующих последующим военным действиям в регионе.

Армянские националисты использовали Сумгайытские события для оправдания депортации азербайджанцев с их историко-этнических земель. Азербайджанский народ всегда проживал на территории нынешней Армении, Западный Азербайджан является историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют азербайджанское происхождение. Территория, на которой азербайджанцы проживали в Армении до 1988 года, составляла около 7,5 тыс. кв. км территории республики. Этот факт раздражал армянских националистов, которые распространяли шовинистические настроения и мечтали "очистить" Армению от представителей иных этносов.

Культивация неприязни ко всем другим национальностям со стороны армянских националистов дала свои "плоды". В 1988-89 годах произошла очередная депортация азербайджанцев с их историко-этнических земель. После начала массовых репрессий около 250 тысяч мирных азербайджанцев были вынуждены покинуть Западный Азербайджан, став беженцами. В результате такой варварской политики Армения превратилась в моноэтническое государство, в котором почти 100% населения составляют армяне. Это событие стало трагической вехой в истории региона, и его последствия ощущаются по сей день. В этой связи неслучайна одна из самых известных фраз, слетевших как-то с уст экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который заявил, что "армяне и азербайджанцы генетически несовместимы". Посредством этой "гениальной" мысли Кочарян попытался обосновать зверства, учиненные армянами в годы карабахской войны, включая геноцид азербайджанцев в Ходжалы. Заявление его жены Беллы Кочарян и вовсе обнажает всю сущность армянского национализма: "Армянам следует давать только армянскую кровь. Армянская кровь имеет специфическую генетическую структуру".

Стремясь выдать свою ложь за истину, армянская сторона без колебаний прибегает к искажению фактов, фальсификации документов и к другим грязным методам, которые она использовала в контексте событий в Сумгайыте. Однако Комитет государственной безопасности и прокуратура СССР, проведя тщательное расследование событий в Сумгайыте, установили, что истинными организаторами беспорядков были сами армяне. В ходе расследования были выявлены имена ключевых организаторов, среди которых оказался Эдуард Робертович Григорян, армянский националист, ставший главным виновником этих трагических событий. Шестеро из 26 убитых в Сумгайыте были убиты лично Григоряном, что подкрепляется многочисленными свидетельскими показаниями и доказательствами. Григоряна арестовывают, все улики подтверждаются. После этого его отправляют в Армению для отбывания наказания, где и освобождают. Возникает вопрос: почему Армения освобождает преступника, совершившего убийства около десяти армян? Потому, что он выполнял их поручения.

Очевидцы произошедших событий в Сумгайыте подробно сообщили правоохранительным органам о появлении экстремистских групп в городе. Представляем вашему вниманию некоторые из этих свидетельств.

Фархад Мовсумов, в 1988 году - сотрудник гаража Сумгайытского управления здравоохранения: "Начальником гаража был Карлен Бабаян. Он собирал вокруг себя только работников армянской национальности. Перед событиями у него часто собирались незнакомые нам люди, они разговаривали на армянском языке. Позже стало известно, что к Карлену приезжали армяне из Еревана и Ханкенди. Он принимал их в своем кабинете, никого туда не пуская. Я не интересовался их разговорами, но при выдаче зарплаты армянские работники заходили к нему в кабинет, что вызывало у нас подозрения. Позже выяснилось, что они ежемесячно оказывали финансовую помощь организации "Крунк" в Нагорном Карабахе. В середине февраля 1988 года мне стало понятно, что Карлен Бабаян был руководителем ячейки "Крунк" в гараже. У него также бывал преступник Эдуард Григорян, участвовавший в беспорядках в Сумгайыте. Раньше я знал его как "Пашу". Он был очень хитрым. С нами он всегда говорил на азербайджанском. Во время беспорядков в Сумгайыте я понял, что этот "Паша" - тот самый Эдуард Григорян".



События в Сумгайыте, развязанные армянскими националистами, также стали основой для более масштабных процессов, таких как развязывание войны в Карабахе и оккупация 20% международно признанной территории Азербайджана. Располагающий более значительными по сравнению с Арменией экономическими, военными и людскими ресурсами Азербайджан не был намерен вечно терпеть оккупацию своих территорий. В 2020 году в ответ на очередную провокацию ВС Армении на нескольких направлениях, азербайджанская армия начала широкомасштабную контрнаступательную операцию. По истечению 44 дней боевых действий армянская армия потерпела сокрушительное поражение, что вынудило премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписать акт о капитуляции. Однодневная антитеррористическая операция в 2023 году стала логическим продолжением Победы в Отечественной войне. Остатки армянских сепаратистов после тяжелых ударов были вынуждены сложить оружие и принять условия властей Азербайджана. Тем самым Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет в Карабахе, перечеркнув все планы мирового армянства.

Армянские националисты, организовавшие Сумгайытские события, преследовали несколько целей. Во-первых, они пытались оправдать насильственное изгнание азербайджанцев с территории Западного Азербайджана, представив его как реакцию на якобы совершенные азербайджанцами преступления. Во-вторых, армянская сторона стремилась спровоцировать международное сообщество на осуждение и создать условия для политической изоляции Азербайджана. Радикальные армянские группировки пытались навязать свое видение мира, основанное на исключительности и стремлении к территориальной экспансии. Эта идеология часто становилась основой действий, направленных на изгнание азербайджанцев с исторических территорий.

За долгие годы армянская пропаганда успешно создала образ "невинных жертв", что дало ей возможность использовать ситуацию в Сумгайыте для манипуляций на международной арене. Фальсификации стали не только основой оправдания армянской агрессии, но и важным инструментом в достижении грязных целей. Вскрытие подлинных обстоятельств событий в Сумгайыте и последующая огласка результатов расследования разоблачили армянскую сторону и показали, что она готова к любым манипуляциям ради конечного результата.

Печально известные события в Сумгайыте являются напоминанием о том, как национализм и экстремизм могут привести к массовым трагедиям. Для того чтобы избежать повторения трагедий, подобных Сумгайыту, мировому сообществу необходимо привлечь к ответственности всех без исключения армянских националистов, кто совершал насилие в отношении мирных жителей. В противном случае примененный в Сумгайыте метод еще не раз будет использован армянами в различных уголках планеты.