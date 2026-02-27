Трампу представили планы возможных военных действий против Ирана

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер представил президенту Дональду Трампу возможные сценарии применения военной силы в отношении Ирана.

Как передает Day.Az, об этом в соцсети X сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, в четверг Купер провел для Трампа брифинг, в ходе которого были рассмотрены варианты военных действий против Ирана.

При этом информации о принятии каких-либо окончательных решений пока нет.

Ранее сообщалось, что представители Ирана и США договорились возобновить диалог после консультаций с руководством своих стран. Об этом заявил министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступает посредником между сторонами. Он также заметил, что обсуждения на техническом уровне состоятся на следующей неделе в Вене.