Apple атакует новый вирус, обходя защиту от слежки

Для смартфонов Apple было создано вредоносное программное обеспечение (ПО), которое может действовать скрытно.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на издание TechRadar.

Вирус под названием Predator был обнаружен специалистами компании Jamf Threat Labs. Они выяснили, что программа может незаметно запускаться на скомпрометированных устройствах iOS и следить за владельцем через камеру и микрофон.

В iOS есть защита от слежки: когда программа - даже встроенная в iPhone - пытается использовать камеру или микрофон, на экране появляются зеленая и оранжевая точки соответственно. Однако создатели Predator нашли способ обойти эту защиту, что ранее не удавалось ни одному вирусу.

По информации издания, обнаружить вирус достаточно сложно - это можно сделать только по косвенным признакам. Специалисту, даже если он подозревает заражение устройства, нужно будет проверять нагрузку на процессор и память iPhone, чтобы подтвердить факт атаки.