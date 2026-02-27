Вэнс назвал возможные удары США по Ирану "сдерживающим фактором"

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что удары по территории Ирана не приведут к длительной войне на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az, его слова приводит газета The Washington Post.

По мнению Вэнса, возможные военные действия будут служить сдерживающим фактором для предотвращения разработки ядерного оружия Ираном, если дипломатическое решение не удастся найти. Он подчеркнул, что "мысль о многолетней войне на Ближнем Востоке - абсолютно нереальна".

Вице-президент также отметил, что не знает точной позиции Дональда Трампа по этому вопросу, но выразил сомнение по поводу иностранных военных интервенций.

"Не стоит зацикливаться на ошибках прошлого. Один президент мог ошибиться в военном конфликте, но это не означает, что мы должны избегать военных действий в будущем. Нужно быть осторожными, и я думаю, что президент проявляет эту осторожность", - добавил Вэнс.

Ранее Трампу были представлены варианты возможных военных действий против Ирана.