Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса

В Азербайджане проходит очередное пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса.
Как сообщает Day.Az, на заседании будут обсуждаться следующие вопросы:
1. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О кинематографии" (третье чтение);
2. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об исполнении наказаний (третье чтение);
3. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Гражданский кодекс Азербайджанской Республики и в Закон Азербайджанской Республики "Об изъятии земель для государственных нужд" (третье чтение);
4. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики, в законы Азербайджанской Республики "Об индивидуальном учете в системе государственного социального страхования" и "О трудовых пенсиях" (третье чтение);
5. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Кодекс Азербайджанской Республики об административных проступках (второе чтение);
6. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О недрах" (второе чтение);
7. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "Об автомобильном транспорте" (второе чтение);
8. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики и в Закон Азербайджанской Республики "Об образовании" (первое чтение);
9. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О культуре" (первое чтение).
