В Азербайджане предложили оплачивать обучение этим лицам за счет госбюджета

Предлагается обеспечить получение платного образования за счет государственного бюджета лицам, инвалидность которых установлена вследствие ранений, травм или увечий, полученных при исполнении обязанностей военной службы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Согласно Закону "Об образовании", в государственных, муниципальных и частных высших и средних специальных учебных заведениях плата за обучение детей граждан, получивших инвалидность при защите территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, а также погибших, пропавших без вести в ходе военных действий или объявленных судом умершими, оплачивается за счет средств государственного бюджета (за исключением дополнительного образования).

В отчете Омбудсмена предлагается дополнить указанную норму, распространив ее также на лиц, инвалидность которых установлена вследствие ранений, травм и увечий, полученных при исполнении обязанностей военной службы.

Кроме того, целесообразным считается разработка механизма, позволяющего несовершеннолетним осужденным, а также лицам, осужденным за преступления, не представляющие большой общественной опасности и менее тяжкие преступления, участвовать во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения.