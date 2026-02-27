https://news.day.az/society/1818717.html Обнародована дата следующего пленарного заседания Милли Меджлиса Следующее пленарное заседание весенней сессии Милли Меджлиса состоится 3 марта. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в конце сегодняшнего пленарного заседания парламента сообщила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова.
