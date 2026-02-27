В Азербайджане предложили изменить оплату за школьные автобусы

Предлагается пересмотреть размер оплаты услуги "Школьные автобусы" с учетом прожиточного минимума по стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Так, с учетом планируемого расширения со следующего учебного года пилотного проекта "Школьные автобусы", реализуемого в городе Баку с целью облегчения передвижения учащихся к образовательным учреждениям, предлагается пересмотреть стоимость данной услуги с учетом установленного в стране прожиточного минимума.