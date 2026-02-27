В этом случае госслужащие могут выйти на пенсию досрочно

Омбудсмен выступил с новым предложением, касающимся пенсионного стажа государственных служащих.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, данное предложение отражено в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) за 2025 год, обсужденном на сегодняшнем заседании Комитета по правам человека Милли Меджлиса.

Так, предлагается включить лиц, имеющих не менее 35 лет стажа государственной службы, в перечень граждан, имеющих право на трудовую пенсию на льготных условиях.

Отметим, что перечень лиц, имеющих право на трудовую пенсию на льготных условиях, регулируется Законом "О трудовых пенсиях".